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Мужчина и подросток получили тяжелые травмы в ДТП в Тверской области

Оба доставлены в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Фото: Иван ВИСЛОВ

Авария произошла вечером, 17 февраля, на 208-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, при движении в сторону Санкт-Петербурга 43-летний водитель "БМВ" не справился с управлением, наехал на мачту уличного освещения и на ограждение и опрокинулся.

Водитель, а также 16-летний пассажир получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. На автомобиле установлена зимняя резина, проезжая часть обработана.

ДТП