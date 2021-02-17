В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 158 человек

От коронавируса выздоровели 207 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 7 февраля, в регионе выявили 32 079 случаев заражения COVID-19 (+158 за сутки).

Выздоровели 28823 человек (+207 за последние сутки).

Изолировано 2675 больных (-53).

Умерли 581 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 569733 (+1927 за сутки).

Прививку сделали 35872 граждан, (+2138 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 17 февраля в областной столице выявлено 10153 заболевших (+53 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2242 (+5);

Вышневолоцкий городской округ – 1806 (+3);

Ржев – 1759 (+32);

Торжок – 1447 (+2);

Кимры – 1365 (+13);

Калининский район – 1316 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 35 872 жителя Тверской области, за последние сутки - 2 138 человек.

За весь период в регионе проведено 569 733 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 927.