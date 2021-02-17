В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 158 человек

От коронавируса выздоровели 207 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 7 февраля, в регионе выявили 32 079 случаев заражения COVID-19 (+158 за сутки).
Выздоровели 28823 человек (+207 за последние сутки).
Изолировано 2675 больных (-53).
Умерли 581 человек (+4 за сутки).
Лабораторных тестов сделано 569733 (+1927 за сутки).
Прививку сделали 35872 граждан, (+2138 за стуки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 17 февраля в областной столице выявлено 10153 заболевших (+53 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2242 (+5);
Вышневолоцкий городской округ – 1806 (+3);
Ржев – 1759 (+32);
Торжок – 1447 (+2);
Кимры – 1365 (+13);
Калининский район – 1316 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 35 872 жителя Тверской области, за последние сутки - 2 138 человек.
За весь период в регионе проведено 569 733 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 927.
Графика: ПТО