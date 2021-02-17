В Тверской области у Следственного комитета появится поисковый отряд

В Тверской области у Следственного комитета появится отряд поисковиков. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На федеральном уровне распоряжение о создании новой структуры отдал председатель Следственного комитета России Александра Бастрыкин. Задача поисковиков, что следует из названия, искать останки погибших в годы Великой Отечественной войны солдат и сохранять память о героическом прошлом нашей страны.

Вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе, дети. Как подчеркнули в Следственном комитете РФ, это важно для того, чтобы молодежь помнила историю своей Родины и берегла память о Великой Отечественной. Новое движение будет сотрудничать с «Поисковым движением России».

Курировать работу поисковиков СК РФ будет Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, созданный в мае 2020 года.

Следователи будут заниматься поисками в свободное время, в том числе, во время отпусков.