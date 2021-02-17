В Твери завершился проект для подростков с ограниченными возможностями здоровья "Мы в зоне доступа"

Ребята 2,5 месяца занимались в "Подростковом клубе", посещали экскурсии. Фото: Фонд Твери

В Твери завершил работу проект для подростков с ограниченными возможностями здоровья "Мы в зоне доступа". Он был направлен на расширение знаний ребят об окружающем мире и улучшение их социальной интеграции.

"Мы в зоне доступа" - проект, разработанный в Москве благотворительным фондом "Гольфстрим". В Твери его реализацией занимался "Фонд Твери".

В столице Верхневолжья 10 подростков с ограниченными возможностями здоровья 2,5 месяца занимались в "Подростковом клубе", посещали экскурсии. Руководил занятиями социальный педагог и психолог "Гольфстрима", ему помогали подростки-волонтеры.

По итогам занятий ребята провели исследование социокультурного пространства города и сняли фантастический видеоролик.

Занятиями ребята остались довольны. "Мне очень понравилось участвовать в проекте! Понравились преподаватели и волонтеры, я обрела новых друзей. Моей маме каждую неделю напоминали о том, что во вторник пройдет очередное занятие, но я сама знала и очень его ждала!" - приводит впечатление участницы проекта "Мы в зоне доступа" Фонд Твери.

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