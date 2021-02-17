В Тверской области открыли кабинет с новым томографом в Конаковской больнице

В Конаковской ЦРБ, наконец, начал работать кабинет с новым компьютерным томографом. Фото: ПТО

В Конаковской ЦРБ готов к приему граждан кабинет с новым компьютерным томографом. В помещении, где установлен КТ, пришлось провести ремонт. Что интересно, новое оборудование приобретено за счет средств благотворителей.

Как сообщает областное правительство, для больниц региона в 2020 году было приобретено семь современных КТ. Помимо Конаковской больницы, новое оборудование было установлено в Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ, тверской горбольнице № 6 и больнице скорой медицинской помощи.

По мнению губернатора Игоря Рудени, современные средства диагностики и лечения позволяют эффективней бороться с распространением коронавируса.

В дальнейшем приобретенная медтехника будет использоваться при оказании плановой медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Сегодня диагностика КТ позволяет медикам максимально точно поставить диагноз пациенту - наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии.

В настоящее время график работы КТ в Конаковской ЦРБ - с 8.00 до 14.00.