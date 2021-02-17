Четыре многодетные семьи в Тверской области получили земельные участки без газа, воды и электричества

Обеспечения территорий инфраструктурой семьи добиваются через суд Фото: архив "КП"

Исковые заявления в защиту многодетных семей поступили от прокурора в Кашинский межрайонный суд в Тверской области 15 февраля.

Четырем многодетным семьям, проживающим на территории Кашинского городского округа, администрацией выделены земельные участки без инфораструктуры. В нарушение требований законодательства, территории не обеспечены газовыми, электрическими, канализационными сетями, а также сетями питьевого и технического водопровода, теплоснабжением, транспортной инфраструктурой.

- Прокурор просит обязать в судебном порядке администрацию Кашинского городского округа обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предоставленные в собственность многодетным семьям, - сообщили в пресс-службе суда.

Решается вопрос о назначении дел к слушанию.