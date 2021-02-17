В Твери заготовили почти 16 литров антиковидной плазмы для больных коронавирусом

В Твери меньше чем за месяц доноры сдали 15,8 литра антиковидной плазмы Фото: "КП" Архив

В Твери в областной станции переливания крови меньше чем за месяц благодаря донорам было заготовлено 15,8 литра антиковидной плазмы. Больше шести литров направлено в коронавирусные госпитали при областной клинической больнице и Нелидовской ЦРБ. остальные запасы распределят в ближайшее время.

Напомним, что антиковидная плазма успешно используется в комплексной терапии при лечении заразившихся COVID-19. Она берется из крови переболевших коронавирусом или вакцинированных доноров.

Данный метод лечения подразумевает введение больному антител.

Специалисты станции переливания крови отмечают, что желающих стать донорами - немало, но допускаются лишь те, у кого - высокий титр антител.

Как сообщает правительство региона, в дальнейшем плазму можно будет сдавать и людям, сделавшим прививку от коронавируса.

Стать донором могут жители Верхневолжья в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу: Тверь, улица Тамары Ильиной, дом №20. Часы приема - с 8:30 до 11:45.

Вопросы можно задать по телефону донорского отделения: 8(4822)58-74-32.