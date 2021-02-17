Обвиняемый в смертельном ДТП у Театра кукол в Твери Эмиль Байрамов выступит в суде с последним словом

Эмиль Байрамов готовится выступить в суде с последним словом Фото: ТИА

17 февраля в Центральном районном суде Твери после очередного перерыва состоялось заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в смертельном ДТП у кукольного театра Эмиля Байрамова.

- Судебное следствие окончено, завершены прения сторон, - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Эмиля Байрамова судят по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ. Днем 3 февраля 2020 года на автомобиле "Киа Стингер" Байрамов врезался в "Фольскваген", за рулем которого находился 50-летний Игорь Каравашкин, и вылетел в толпу пешеходов. В тот же день водитель "Фольксвагена" скончался в больнице (сиротой осталась 20-летняя дочь-студентка, она обучается в одном из тверских вузов, год назад у девушки умерла мать). Еще пять пешеходов получили травмы.

Во время перерыва потерпевшей - дочери погибшего водителя, были переданы денежные средства в счет возмещения причиненного морального вреда. Потерпевшая отказалась от иска к Байрамову, поданному в порядке гражданского судопроизводства.

Теперь Эмиль Байрамов выступит перед судом с последним словом, затем ему огласят приговор. Заседание назначено на 10:00 утра 1 марта.