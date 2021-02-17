Территорию реабилитационного центра Твери украсили баннеры с рисунками, посвященными врачам

Дети поблагодарили медиков за работу в период пандемии Фото: областной минздрав

Территорию Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра украсили баннеры с рисунками учащихся средней школы №17 Твери. В художественной форме дети поблагодарили медиков за работу в период пандемии.

Сам главный врач центра Александр Старцев тоже является выпускником школы №17, поэтому идею он поддержал.

- Есть планы по дальнейшей совместной работе, как воспитательной, так и профориентационной, – отметил главврач.

Сейчас в школе стартовал еще один конкурс – учащиеся готовят рисунки и слоганы на тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Его итоги подведут 26 февраля.