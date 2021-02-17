Двадцать семь жителей Твери оштрафованы за неправильную парковку

Водителей штрафуют за нарушение правил парковки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Твери 27 автовладельцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил парковки. Водители размещают транспортные средства на газонах, тротуарах и в других запрещенных местах. Нарушители выявлены в ходе рейдов районных администраций.

На Петербургском шоссе напротив ДК "Металлист" в районе МОУ СОШ №21 жители оставляют машины около автобусной остановки - в месте, где парковка запрещена. Автовладельцы паркуются на газоне, проезжая на него через тротуар.

Отметим, что регулярно в тверских эфирах "Радио "Комсомольская правда" (99,3 FM) ведущие озвучивали жалобы от радиослушателей на стихийную парковку возле 21 школы, вдоль сквера, за наезженные дороги по тротуарам. Все обращения были переданы в региональную Госавтоинспекцию.

Всего администрацией Заволжского района в отношении нарушителей составлено около 50 протоколов. Виновным грозит штраф от 1500 до 3000 рублей.