Сироте выделят квартиру в Твери после вмешательства прокуратуры

После вмешательства прокуратуры сироте дадут жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратился житель Твери, оставшийся без попечения родителей, и сообщил, что территориальным отделом социальной защиты населения в 2015 году принято решение о внесении его в список детей-сирот, претендующих на жилплощадь, однако фактически в списке его нет.

По месту регистрации заявителя норма площади жилого помещения составляет менее учетной нормы.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд, который обязал соцзащиту поставить юношу на очередь и решить вопрос с жилым помещением.

Решение суда не вступило в законную силу.