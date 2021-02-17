В Тверской области за сутки от коронавируса привились 2138 человек

В Тверской области привито 35 872 человека Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 35 872 человека. Такие данные приводит оперштаб на утром 17 февраля. За минувшие сутки прививку сделали 2138 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 29 191 вакцинированном гражданине.

Накануне в регион поступило 11 100 доз вакцины от COVID-19.

Сделать прививку можно в 38 пунктах вакцинации. Их адреса и телефоны смотрите на сайте областного минздрава. При Областной клинической больнице, Вышневолоцкой, Нелидовской, Бежецкой, Кимрской, Торжокской, Конаковской, Осташковской, Ржевской и Западнодвинской ЦРБ сформированы выездные прививочные бригады.

Записаться на прививку от коронавируса можно по единому номеру «122», через личный кабинет единого портала госуслуг, региональный медицинский портал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.