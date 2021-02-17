Жители деревни Глазково под Тверью жалуются на стаю агрессивных собак, которая растерзала шесть кошек

Жители жалуются на стаю собак Фото: vk.com/vasilmih/Кристина Лайт

Жители деревни Глазково под Тверью пожаловались на стаю бездомных собак, которая держит в страхе местное население.

- 13 февраля растерзали двух домашних котов, на глазах у хозяев. Всего уже растерзано более шести домашних питомцев! Выйти на улицу страшно! - написала в сообществе "Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово" местная жительница.

К слову, не все собаки из стаи бездомные. Некоторые - с ошейниками, просто хозяева отпускают их свободно погулять по деревне.

В комментариях подписчики советуют жителям Глазково обратиться к участковому, в администрацию Михайловского сельского поселения и в администрацию Калининского района.

А в это время, по данному факту Калининским межрайонным следственным отделомСУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение.