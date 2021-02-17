Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил малышей и врачей в Детской областной больнице

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий благословил детей и врачей в Детской областной больнице. Фото: сайт Тверской епархии.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в сопровождении медицинского персонала и главврача прошел по отделениям больницы и благословил детей, находящихся на лечении, и их родителей. Заглянул архипастырь и в отделение реанимации для новорожденных. Владыке подробно рассказали о работе клиники.

Митрополит Амвросий вручил врачам благодарности за ответственное, профессиональное служение ближнему и пожелал здоровья, благополучия и мужественности в выполнении их обязанностей. Клирик отметил, что в трудное время медики мужественно выполняют свой долг.

– Сегодня тяжелый труд несут не только медицинские работники непосредственно на инфекционной передовой, но и те, кто самоотверженно продолжает работать в непростых условиях в больницах и поликлиниках. Они порой трудятся в условиях повышенной возможности заражения, – отметил митрополит Амвросий.

Детская областная больница оказывает помощь детям из тридцати шести районов региона. Девиз медучреждения: «Каждый ребенок, появившийся на свет, – самая большая ценность для родителей и общества. Мы обязаны сохранить и укреплять его здоровье». В коллективе – заслуженные врачи России, отличники здравоохранения, кандидаты и доктора медицинских наук.