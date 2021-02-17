Пациента из медсанчасти Удомли госпитализировали в Тверь на вертолете

Пациент доставлен на вертолете в Тверь Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

16 февраля вертолет санавиации МЧС совершил срочный вылет в Удомельский городской округ Тверской области.

В 10:24 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в Центральную медико-санитарную часть №141 Удомельского городского округа.

В 14:18 пациент был доставлен в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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