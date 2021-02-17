В Тверской области с конца января ищут мужчину со шрамами на левом запястье

В Тверской области с 30 января ищут 31-летнего Дениса Жаворонкова. Фото: группа в ВК/ВПСО "Сова" Нелидово, Оленино, Зап. Двина, Белый.

Как сообщает тверской поисковый отряд «Сова», 31-летний Денис Жаворонков, житель Нелидовского городского округа, пропал 30 января. Из особых примет мужчины – шрамы на левом запястье, татуировка на левой голени. Пока о его местонахождении ничего не известно.

Также в ориентировке указаны такие приметы: рост 1,8 м, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Был одет в темно-синюю болоньевую куртку и темно-синие джинсы. При себе имел черный кнопочный телефон.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Денисе Жаворонкове, просят сообщать ее по телефонам: +7-906-555-48-08, +7-910-646-34-34 или 112.