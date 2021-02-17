Колонии Тверской области заполнены на 74%, а СИЗО на 88%

В Тверской области в УФСИН подвели итоги работы исправительных учреждений в 2020 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального УФСИН, на 1 января 2021 года в тверских колониях находилось 6 280 человек. А за весь прошлый год численность заключенных в местах лишения свободы сократилась на 10%. Однако, 76% от общего числа спецконтингента – это те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления.

Чтобы поддерживать социально полезные связи с родными и близкими, находящиеся в колониях в 2020-м сделали более 660 тысяч телефонных звонков, около 500 – по видеосвязи. В пенитенциарных учреждениях дополнительно установили 72 телефонных аппарата.

В 2020 году исправительные учреждения заключили 118 контрактов на выполнение заказов. Всего произвели продукции на 535 миллионов рублей, 35 из которых пошли потерпевшим от действий нынешних заключенных.

Для себя колонии произвели 84 тонны мяса, 167 тонн молока, около 600 тысяч штук яиц, 7,7 тысяч тонн сливочного масла, 227 тонн свежих овощей.