Родственники-мошенники незаконно присвоили себе два участка земли под Тверью

Мошеннический семейный подряд ждет суд по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери будут судить мошенников - мужчину и женщину, которые незаконно присвоили себе земельные участки, чем нанесли казне Калининского района ущерб более чем в 2 миллиона рублей.

Фигуранты дела - родственники. Мужчине 58 лет, женщине - 45. Преступный семейный подряд разработал мошенническую схему, в которую были втянуты инвалиды.

С помощью ничего не подозревающих инвалидов злоумышленники предоставляли в администрацию Калининского района документы, содержащие недостоверные сведения. В результате чего незаконно выкупили два земельных участка по льготной цене, которая была в десятки раз ниже реальной кадастровой стоимости.

Следователями управления УМВД по Тверской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество (в особо крупном размере)" - ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвинительное заключение направлено в суд Центрального района Твери.

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