Тверской области выделено свыше 562 млн рублей на финансирование больниц и поликлиник. Фото: "КП" Архив

Правительство РФ приняло решение дополнительно направить в регионы на финансирование медицинских учреждений более 25,4 млрд рублей. Тверской области выделяется 562 млн 487,4 тыс. рублей.

Средства возьмут из федерального резервного фонда.

Данное решение обусловлено тем, что больницы и поликлиники продолжают работать с повышеннеой нагрузкой из-за пандемии коронавируса. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

В Тверской области губернатор Игорь Руденя принял решение о создании центров амбулаторной помощи (ЦАП) для снижения нагрузки на первичное звено, службу скорой помощи.

Эти центры призваны помочь развести потоки пациентов с коронавирусом, с подозрением на данное заболевание и граждан, которым требуется плановое амбулаторное наблюдение.

Сейчас в регионе работает 12 ЦАПов. Они открыты на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской горбольнице №1, в здании областного клинического кардиодиспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ.

Всего с начала открытия центров туда обратились более 9000 жителей региона.