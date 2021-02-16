В Твери за выходные остановили 15 пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги "Контроля трезвости". Рейл проходил в регионе в минувшие выходные, с 12 по 14 февраля.

В ходе проверки был остановлен 51 водитель с признаками опьянения, 15 нарушителей выявлено в Твери. В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.