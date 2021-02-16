161 человек заразился коронавирусом за сутки в Тверской области

В Тверской области коронавирусом заразился 161 человек Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 16 февраля, с начала пандемии выявили 31921 случай заражения COVID-19 (+161 за сутки).
Выздоровели 28616 человек (+216 за последние сутки).
Изолировано 2728 больных (-59).
Умерли 577 человек (+4 за сутки).
Лабораторных тестов сделано 567806 (+1334 за сутки).
Прививку сделали 33734 граждан, (+1415 за стуки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 16 февраля в областной столице выявлено 10100 заболевших (+63 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2237 (+9);
Вышневолоцкий городской округ – 1803 (+2);
Ржев – 1727 (+5);
Торжок – 1445 (0);
Кимры – 1352 (+1);
Калининский район – 1309 (+6).
Прививку от коронавируса сделали 33 734 жителя Тверской области, за минувшие сутки - 1 415 человек.
За весь период в регионе проведено 567 806 лабораторных исследований на коронавирус, 1 334 - за сутки.
Графика: ПТО