161 человек заразился коронавирусом за сутки в Тверской области

В Тверской области коронавирусом заразился 161 человек Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 16 февраля, с начала пандемии выявили 31921 случай заражения COVID-19 (+161 за сутки).

Выздоровели 28616 человек (+216 за последние сутки).

Изолировано 2728 больных (-59).

Умерли 577 человек (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 567806 (+1334 за сутки).

Прививку сделали 33734 граждан, (+1415 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 16 февраля в областной столице выявлено 10100 заболевших (+63 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2237 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1803 (+2);

Ржев – 1727 (+5);

Торжок – 1445 (0);

Кимры – 1352 (+1);

Калининский район – 1309 (+6).

Прививку от коронавируса сделали 33 734 жителя Тверской области, за минувшие сутки - 1 415 человек.

За весь период в регионе проведено 567 806 лабораторных исследований на коронавирус, 1 334 - за сутки.