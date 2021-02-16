В Твери снимают новый фильм «Союз спасения» про декабристов

В Твери снимают второй фильм про декабристов «Союз спасения». Фото: Николай Вихров.

Фотографии со съемочной площадки сделали сотрудники Тверского объединенного музея. По словам очевидцев процесса киносъемок, вокруг Императорского путевого дворца, а также в саду Тверской картинной галереи выстроены декорации новой кинокартины «Союз спасения», на этот раз это будет сериал.

Рядом с Императорским дворцом ходят гусары и ямщики в костюмах, пасутся лошади, привезли сено, – рассказывает журналист и пресс-секретарь Тверского объединенного музея Николай Вихров. – Жаль, не удалось подольше пофотографировать, попросили не мешать.

Операторы и помощники расположились под крышей Детского музейного центра. А у входа в картинную галерею стояли пушки, предназначенные для стрельбы ядрами.

Николай рассказывает, что вчера были съемки с актерами Сергеем Безруковым и Павлом Прилучным.

Напомним, в новом «Союзе спасения» могли поучаствовать тверичане – набирали актеров массовых сцен. Об этом сообщал менеджер, набирающий массовку в Твери, Маргарита Тощакова.