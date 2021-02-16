В Тверской области прививку от коронавируса сделал 96-летний ветеран Иван Кладкевич

В Тверской области прививку от коронавируса сделал ветеран Иван Кладкевич (на снимке – первый справа). Фото: ПТО.

16 февраля прививку от ковида сделал участник Ржевской битвы, почетный гражданин Тверской области Иван Кладкевич. На вакцинацию ветеран пришел в областную больницу. Фронтовик уверен, что сделать прививку должен каждый.

– Я пришёл на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться, – дал комментарий Иван Евгеньевич.

Всего в Тверской области прививку от коронавируса на 17 февраля сделали 33 734 человека – это почти 71% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 15 февраля, прививку сделали 1 415 человек.

В Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации, работают выездные прививочные бригады.

Специалисты считают, что в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску: пожилые люди, медработники, учителя и работники социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.