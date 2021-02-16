Летчики и шахтеры в Тверской области получат увеличенную доплату к пенсии

Ежемесячную доплату летчики и шахтеры получают в связи с опасными условиями труда. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Тверские летчики (члены экипажей гражданских воздушных судов), а также работники угольной промышленности с февраля начнут получать повышенную доплату к пенсии, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Летчиков-пенсионеров, трудившихся в гражданской авиации, в Верхневолжье 167, а шахтеров на пенсии - 147.

Ежемесячную доплату летчики и шахтеры получают в связи с опасными условиями труда. Сумма пересчитывается четырежды в год - 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. С 1 февраля 2021 года средняя доплата к пенсии у летчиков из Тверской области составляет 9750 рублей, а у шахтеров – 4148 рублей.

В ПФР подчеркивают, что это средние суммы, так как размер доплаты в каждом отдельном случае индивидуален. Он зависит от трудового стажа и размера зарплаты, которую получал летчик или шахтер.