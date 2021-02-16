В Тверской области рецидивист соединил провода и угнал машину

В Тверской области угонщик соединил провода и всю ночь катался на машине. Утром его задержали. Фото: Виктория МИНАЕВА

Автомобиль угнали ночью в Кувшиновском районе Тверской области с парковки у дома. В полицию обратилась 19-летняя хозяйка машины. 16 февраля правонарушителя задержали.

Оказалось, что автотранспортом воспользовался 27-летний мужчина, которого уже не раз судили. Он шел нетрезвым в темное время суток и решил покататься на легковушке. Сигнализация на ней сломана, поэтому злоумышленник беспрепятственно забрался внутрь.

Затем угонщик соединил провода, завел двигатель и поехал в гости к своему знакомому. Ему он предложил покататься на машине, якобы принадлежащей брату. Всю ночь приятели колесили по Кувшиновскому району, а утром вернулись в Кувшиново, где их и задержали.

В отделении полиции подозреваемый признался в содеянном.

По статье уголовного кодекса ему грозит до пяти лет тюрьмы. Идет следствие.