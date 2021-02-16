Фонд президентских грантов поддержал тверской проект «Герои былых времен»

Проект посвящен сохранению исторической памяти о защитниках Отечества. Фото: ПТО

В Тверской области при поддержке Фонда президентских грантов в 2021 году будет реализован проект «Герои былых времен». Его инициаторы - региональное объединение «Исток», в состав которого входят школьники, студенты, люди старшего возраста, активисты общественных организаций.

Как сообщило областное правительство, участники проекта будут восстанавливать воинские захоронения, обелиски, памятные знаки и мемориалы, участвовать в историко-поисковых экспедициях. В том числе предусмотрена работа в архивах, музеях и библиотеках.

Итогом проекта должны стать видеофильмы о тверитянах-защитниках Отечества.

По мнению губернатора Игоря Руденя, реализация таких инициатив, как проект «Герои былых времен», очень важна для патриотического воспитания молодежи.