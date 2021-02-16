В апреле в Твери начнется голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году

В список возможных мест вошли набережные, парки и скверы Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, состоится в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года. За несколько дней жителям Твери предстоит решить, какие скверы, парки, набережные и другие общественные зоны для отдыха и прогулок требуют реконструкции и обновления.

Голосование пройдет онлайн. Те территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь.

Полный список участников голосования уже опубликован на сайте администрации Твери и выглядит следующим образом:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

- Тверская площадь (сквер у памятника Салтыкову-Щедрину);

- Проспект Чайковского (от здания Геофизики до улицы Коминтерна);

- Улица Трехсвятская;

- Береговая полоса реки Тьмаки от моста в створе Свободного переулка до Тверского проспекта, включая лестницы;

- Остров Памяти, включая береговую полосу реки Волга до Дворца спорта "Юбилейный" и отделочные работы по анфиладе, ведущей к Вечному Огню;

- Набережная Степана Разина.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

- Набережная Афанасия Никитина (от Нового моста до Речного вокзала);

- Улица Хромова (в районе застройки МЖК);

- Улица Благоева на пересечении с улицей Горького.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

- Бульвар Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского);

- Бобачевская роща;

- Земельный участок между МОУ СОШ № 33 и МОУ СОШ № 39.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

- Бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Новикова);

- Сквер между д. 8 и д. 10 на проспекте Николая Корыткова;

- Зеленая зона в микрорайоне Мигалово на пересечении улицы Громова с улицей Гайдара.