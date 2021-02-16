Президент России дал поручение по строительству Западного моста в Твери

Так примерно будет выглядеть Западный мост. Графика: ПТО

В Правительстве РФ должны до 15 марта рассмотреть вопрос о строительстве Западного моста через Волгу в Твери. Такое поручение Президент РФ Владимир Путин дал Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Напомним, что тема создания моста обсуждалась на встрече президента и губернатора Игоря Рудени в конце 2020 года.

Тогда глава региона сообщил, что вся документация по проекту готова, прошла необходимые экспертизы, а в областном бюджете заложены запланированные на стройку средства, начиная с 2021 года.

– Это около трех миллиардов рублей, - уточнил тогда губернатор. - Уже в этом году планируем приступить к строительству. Уверен, что проект даст новое развитие Твери и Тверской агломерации.

По словам Игоря Рудени, построить Западный мост могут менее чем за 36 месяцев.

Заметим, что проект «Западный мост» включает в себя не только строительство этого самого сооружения через Волгу, но и реконструкции «горбатого» моста через Октябрьскую железную дорогу в Заволжском районе и железнодорожного путепровода на Комсомольской площади. Преобразить планируется и эту площадь.