В Твери на уклониста от армии завели уголовное дело

Следователи передали дело в суд
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в уклонении от призыа на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Следствием установлено, что в период осеннего призыва, с 1 октября по 31 декабря 2020 года, юноша уклонялся от службы в армии, не имея для этого законных оснований.
Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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