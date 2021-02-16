В Твери на уклониста от армии завели уголовное дело

Следователи передали дело в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в уклонении от призыа на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Следствием установлено, что в период осеннего призыва, с 1 октября по 31 декабря 2020 года, юноша уклонялся от службы в армии, не имея для этого законных оснований.

Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.