32-летняя женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП на трассе М-10 пострадала молодая женщина Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 16 февраля, на 215-м км + 950 метров трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

При движении в сторону Москвы 32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21099", съехала в дороги в кювет и получила травмы.

Пострадавшую доставили в ЦРБ Торжка. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет. Автомобиль - на зимней резине, скользкости на дороге нет. Обстоятельства аварии уточняются.