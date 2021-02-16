Безработный алиментщик задолжал 15-летнему сыну миллион рублей в Тверской области

На содержание сына мужчина задолжал миллион рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области осужден 36-летний житель поселка Великооктябрьский Фировского района.

Ранее судимый и безработный мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына. В период с июня по ноябрь 2020 года мужчина задолжал 65 966 рублей, общая сумма задолженности составила более миллиона рублей.

Судом виновному назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.