Безработный алиментщик задолжал 15-летнему сыну миллион рублей в Тверской области

На содержание сына мужчина задолжал миллион рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Тверской области осужден 36-летний житель поселка Великооктябрьский Фировского района.
Ранее судимый и безработный мужчина был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание 15-летнего сына. В период с июня по ноябрь 2020 года мужчина задолжал 65 966 рублей, общая сумма задолженности составила более миллиона рублей.
Судом виновному назначено 8 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.