Житель Тверской области украл и выбросил неисправную стиральную машину

Подозреваемого задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 64-летний мужчина и сообщил, что неизвестный обокрал его частный дом, расположенный в Ржеве. Сам он там не проживает, за домом смотрят родственники.

Узнав, что в доме выбито окно, хозяин вернулся и обнаружил пропажу стиральной машины. Ущерб составил 28 870 рублей.

Полицейские в ходе расследования установили, что 23-летний сосед, зная, что в доме никто не проживает, проник внутрь, через окно вытащил машинку и отвез к знакомой. Молодые люди попытались запустить технику, но поняли, что она неисправна, и выбросили ее в мусорный бак.

Фигурант сознался в содеянном. Он арестован. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.