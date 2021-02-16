Сиделка украла пенсию у пожилой женщины в Тверской области

Сиделка с сожителем украли пенсию у женщины в Тверской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом по обвинению в краже имущества предстанут 44-летняя жительница Рамешковского района и ее 58-летний сожитель.

Известно, что обвиняемая работала сиделкой у пенсионерки в Лихославле.

В начале ноября 2020 года к женщине приехал в гости ее сожитель. Находясь дома у подопечной злоумышленники выпили и решили ограбить хозяйку квартиры. Женщина самостоятельно не передвигается, поэтому не смогла помешать преступникам. Забрав из дома пенсию и ценные вещи потерпевшей подозреваемые скрылись.

В ходе следствия обвиняемые вину полностью признали и возместили ущерб в 30 000 рублей. За кражу им гроит до пяти лет лишения свободы.