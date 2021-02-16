Опасную детскую площадку нашла прокуратура в Тверской области

Детскую площадку отремонтировали после вмешательства прокуратуры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Краснохолмского муниципального округа провела проверку и выяснила, что расположенная в парке в районе площади Народная в Красном Холме детская площадка создает угрозу здоровью детей.
Игровые конструкции повреждены и требуют ремонта.
Площадка находится в ведомстве администрации муниципального округа. Главе Краснохолмского муниципального округа внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
После вмешательства надзорного органа площадку отремонтировали, а неисправные части демонтировали.