Опасную детскую площадку нашла прокуратура в Тверской области

Детскую площадку отремонтировали после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Краснохолмского муниципального округа провела проверку и выяснила, что расположенная в парке в районе площади Народная в Красном Холме детская площадка создает угрозу здоровью детей.

Игровые конструкции повреждены и требуют ремонта.

Площадка находится в ведомстве администрации муниципального округа. Главе Краснохолмского муниципального округа внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства надзорного органа площадку отремонтировали, а неисправные части демонтировали.