Водитель на "Волге" съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области

В ДТП пострадала пассажирка Фото: УГИБД России по Тверской области
Авария произошла 15 февраля на 20-м км автодороги Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка в Осташковском городском округе Тверской области.
65-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-24", не учел безопасную скорость движения, дорожные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
В ДТП 64-летняя пассажирка была травмирована и доставлена в больницу.
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