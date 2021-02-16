Водитель на "Волге" съехал в кювет и врезался в дерево в Тверской области

В ДТП пострадала пассажирка Фото: УГИБД России по Тверской области

Авария произошла 15 февраля на 20-м км автодороги Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка в Осташковском городском округе Тверской области.

65-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-24", не учел безопасную скорость движения, дорожные условия, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП 64-летняя пассажирка была травмирована и доставлена в больницу.

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