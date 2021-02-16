В Тверской области детей кормили грязной гречневой кашей

В Тверской области в детском саду в гречке нашли органические примеси. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сотрудники Тверской межобластной ветеринарной лаборатории проверили пробы гречневой крупы, которые взяли в одном из детских садов Бельского района. Проверка проходила в рамках госзадания. Данные передали ответственным ведомствам.

Гречка не прошла проверку по показателю «органическая примесь». Это один из пунктов госстандартов.

Заявку на проверку в ветлабораторию подал региональный Россельхознадзор. Предполагают, что крупу привезли в нашу область из Курской.