В Твери ищут очевидцев ДТП с пострадавшими на Петербургском шоссе

В ДТП пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Твери разыскивает очевидцев столкновения "Рено" и "Фиат Дукато" на Петербургском шоссе.

Авария произошла утром, 15 февраля, на въезде в город. Женщина-водитель "Рено" получила травмы.

- По одной из версий к дорожно-транспортному происшествию могли привести действия третьего водителя, а именно автомобиля "Лада Гранта, который внезапно перестроился из правой полосы в левую перед автомобилем "Рено", - уточнили в ГИБДД.

Водитель "Рено", уходя от столкновения, выехала на полосу встречного движения и врезалась в "Фиат".

Всех, кто имеет какую-либо информацию о ДТП просят звонить по телефону: 8(904)001-92-15.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.