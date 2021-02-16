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В Тверской области сотрудники Россельхознадзора нашли на молокозаводе кишечную палочку в твороге и кефире

Производство располагается в Калининском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области на молочном производстве нашли кишечную палочку.

В Тверской области на молочном производстве нашли кишечную палочку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале сотрудники Россельхознадзора по плану мониторинга взяли пробы молочной продукции на одном из областных предприятий. В двух продуктах обнаружили кишечную палочку. Сейчас принимают меры, чтобы партии не попали в продажу.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в кефире жирностью 2,5% и в твороге жирностью 9%. Это, соответственно, нарушает нормы СанПиНа .

Предприятию необходимо будет исправить нарушения.

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