В Тверской области сотрудники Россельхознадзора нашли на молокозаводе кишечную палочку в твороге и кефире

В Тверской области на молочном производстве нашли кишечную палочку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале сотрудники Россельхознадзора по плану мониторинга взяли пробы молочной продукции на одном из областных предприятий. В двух продуктах обнаружили кишечную палочку. Сейчас принимают меры, чтобы партии не попали в продажу.

Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в кефире жирностью 2,5% и в твороге жирностью 9%. Это, соответственно, нарушает нормы СанПиНа .

Предприятию необходимо будет исправить нарушения.