Книга 1885 года с сочинениями Николая Добролюбова представлена на выставке в Твери

Выставка работает с 14 по 25 февраля в Музее редкой книги Герценки. Фото: mbstver.ru

В Тверской библиотеке имени Герцена открылась выставка, посвященная 185-летию со дня рождения публициста, литературного критика и поэта Николая Александровича Добролюбова.

Николай Добролюбов прожил всего 25 лет, но успел очень много написать. Его труды охотно публиковали. Известен факт, что только за один 1858 год Добролюбов напечатал 75 статей и рецензий. Исторические очерки и литературная критика молодого публициста издавались в журнале "Современник".

На выставке в Герценке (Тверской проспект, 5) - изданные в разные годы книги из редкого фонда библиотеки со стихами, рецензиями и философскими сочинениями Николая Александровича. Самое старое издание (первый том Сочинений Н.А. Добролюбова) было выпущено в 1885 году.

Выставка работает с 14 по 25 февраля в Музее редкой книги Герценки.

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