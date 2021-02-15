Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Самолеты Ил-76 из Тверской области отработали сбрасывание десантников в Ивановской области

Учения длились с 9 по 13 февраля
Степан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Летчики из Тверской области десантировали ВДВ в Ивановской области. Фото: сайт Министерства обороны РФ.

Летчики из Тверской области десантировали ВДВ в Ивановской области. Фото: сайт Министерства обороны РФ.

Самолеты военно-транспортного авиационного полка совершили перелет на аэродром в Ивановской области. Там они десантировали военных и спецтехнику подразделений ВДВ. Десантирование происходило с высоты 600 метров на скорости 350 километров в час. Было задействовано 10 самолетов.

Наравне с опытными летчиками участвовали молодые командиры кораблей.

13 февраля самолеты вернулись на место базирования.

На сайте Министерства обороны появилось видео с военно-тактических учений.

Армия и безопасность