Губернатору Тверской области Игорю Рудене исполнилось 53 года

15 февраля губернатор Игорь Руденя отмечает свой 53-й День рождения. Фото: ПТО

15 февраля губернатор Игорь Руденя отмечает свой 53-й День рождения. Глава нашего региона появился на свет в 1968 году в Москве.

Получается, что Игорь Руденя по знаку зодиака - водолей.

Наш губернатор женат, является многодетным отцом, у него - три сына и две дочери. Причем вторая дочь родилась в прошлом году.

На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя был назначен Президентом РФ 2 марта 2016 года.

Полноценным главой региона без приставки "временно исполняющий обязанности" стал 23 сентября 2016-го.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям с Днем рождения.