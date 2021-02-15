Житель Краснодара попался на сбыте фальшивой пятитысячной купюры в Твери

На фальшивые деньги мужчина покупал товар в магазинах Фото: УМВД России по Тверской области

Факт сбыта поддельных пятитысячных купюр был установлен полицейскими в продовольственных магазинах Твери. На фальшивые деньги злоумышленник покупал товар и получал сдачу настоящими деньгами.

По видеозаписям личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 31-летний житель Краснодара, ранее неоднократно судимый.

В отношении фигуранта по части 1 статьи 186 УК РФвозбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он арестован. Ведется следствие.