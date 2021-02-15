За 2020 год в Тверской области благодаря неравнодушным людям более тысячи животных обрели дом и хозяев

В Твери за 2020 год зоозащитники помогли более тысяче беспризорных животных. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

15 февраля в сообществе «Инициативная группа по защите животных» в социальных сетях подвели итоги прошлого года. Выяснилось, что за 2020-й помогли найти хозяев 1052 бездомным животным. Это рекорд зоозащитников за все время работы.

Из спасенных животных было 235 собак, 815 кошек и два грызуна. Если разделить, получается, что ежедневно волонтеры пристраивали по три питомца.

Организаторы благодарят всех, кто помог сделать доброе дело. Волонтеров, тех, кто взял животных в своей дом, тех, кто помог распространить информацию. Итог работы – это итог общих усилий.