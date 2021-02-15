В Тверской области у предпринимателя изъяли почти три тысячи немаркированных пачек сигарет

В Тверской области у коммерсантки изъяли почти три тысячи безакцизных пачек сигарет на 128 тысяч рублей. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В Вышневолоцком районе Тверской области полицейские Управления экономической безопасности регионального МВД России совместно с вышневолоцкими оперативниками обнаружили склад немаркированных пачек сигарет. На продукции не было акцизов. Продавать ее собирались в торговых точках.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 37-летняя предпринимательница незаконно приобрела и хранила у себя табачные изделия. Их собирались реализовывать в розницу в одном из торговых павильонов. Во время обыска обнаружили 2 946 пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело. Правонарушительнице грозит до шести лет тюрьмы или крупный штраф. Сейчас сотрудники полиции ищут каналы поставки товара в регион.