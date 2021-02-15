Пьяный мужчина угнал иномарку из автосервиса в Твери

Злоумышленника задержали, автомобиль вернули владелице Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию с заявлением об угоне обратилась 36-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что отдала автомобиль "Шевроле Ланос" на ремонт в автосервис, а когда вернулась, машины не оказалось на месте. Ущерб составил 150 000 рублей.

Выяснилось, что ночью пьяный 28-летний знакомый работника автосервиса решил покататься на чужом автомобиле и угнал его.

Ночью в Заволжском районе города Твери злоумышленника остановили госавтоинспекторы и установили, что автомобиль не принадлежит нарушителю, документы отсутствуют. Мужчину задержали, а машину отправили на спецстоянку.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Иномарку вернули владелице.