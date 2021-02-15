В Твери 16-летний подросток пытался сбыть крупную партию наркотиков

В Твери выдвинули обвинение подростку, который пытался сделать закладку с крупной партией наркотиков.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Твери 16-летнему местному жителю предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Правонарушением занимаются следователи Заволжского межрайонного отдела СУ СК по Тверской области.
По версии следствия, 10 февраля подросток, находясь между домами в переулке Никитина Заволжского района попытался сделать закладку с наркотическими средствами. Дозу квалифицировали как крупную. Тверичанина задержали сотрудники вневедомственной охраны.
Несовершеннолетний находится под стражей. Выясняют все обстоятельства дела и закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.