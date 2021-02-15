В Твери по проекту "Демография" продолжается строительство трех детских садов

В Твери продолжается строительство трех детских садов Фото: администрация Твери

В Твери в рамках национального проекта "Демография" в 2021 году планируется завершить строительство трех детских садов. Объекты возводят на улице Планерной в "Юности", на улицах Левитана и Склизкова в Московском районе. Детский сад на Планерной должны ввести в эксплуатацию через несколько месяцев: работы находятся на завершающей стадии.

На улицах Левитана и Склизкова стройка только началась. До конца года здесь построят детские сады на 190 мест каждый, с двумя ясельными группами по 20 мест. Работы идут по графику.

Контроль за ходом строительства ведет департамент ЖКХ и строительства администрации Твери.

- К строительству социальных объектов нужно подходить очень внимательно, детские сады, школы должны отвечать самым современным требованиям, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя во время совещания на котором осуждался вопрос о возведении семи новых детсадов на территории Тверской области в 2021 году.