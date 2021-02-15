Около тысячи жителей нашли работу через службу занятости в Тверской области

Около тысячи граждан трудоустроены через службы занятости с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области с началачерез службы занятости трудоустроено около 1000 жителей. Уровень безработицы в регионе снизился на 0,7%, в сравнении с прошлым годом. Открыто 14 300 вакансий.

Наиболее востребованными остаются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие: слесари, электрогазосварщики, электрики, токари, механики, слесари-ремонтники, операторы технологических установок, электромонтеры. В этих сферах заявлено более 8,6 тыс. вакансий.

1,7 тыс. вакансий открыто в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Актуален спрос на кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании, сферах продаж, бытового обслуживания и других.