В Тверской области почтили память воинов-интернационалистов

Памятник воинам-интернационалистам в Твери. Фото: ПТО

15 февраля - День памяти о российских офицерах и солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В нашем регионе проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. В Твери ветераны боевых действий, и представители общественных организаций возложили цветы к Памятнику воинам-интернационалистам.

Также в городском лекционно-выставочном зале открыта выставка «Ко дню защитника России», посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В ДК поселка Сахарово работает экспозиция «Солдат войны не выбирает».

Губернатор Игорь Руденя также вспомнил о российских офицерах и солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

- 32 года прошло со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Вдали от Родины, в тяжелых условиях, наши воины проявили мужество, самоотверженность и героизм. Подвиг солдат, офицеров и гражданских специалистов, в мирное время защищавших интересы нашей Отчизны более чем в 30 странах планеты, не имеет срока давности и достоин глубокого уважения. Светлая память о воинах-интернационалистах, до конца исполнивших свой служебный долг, всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории Верхневолжья и России, - говорится в обращении Игоря Рудени.