162 человека заразились коронавирусом за сутки в Тверской области

В Тверской области 162 человека заразились коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 15 февраля, выявили 31760 случаев заражения COVID-19 (+162 за сутки).
Выздоровели 28400 человек (+214 за последние сутки).
Изолировано 2787 больных (-56).
Умерли 573 человека (+4 за сутки).
Лабораторных тестов сделано 566472 (+1322 за сутки).
Прививку сделали 32 372 граждан, (+170 за стуки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 февраля в областной столице выявлено 10037 заболевших (+69 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2228 (+10);
Вышневолоцкий городской округ – 1801 (+8);
Ржев – 1722 (+12);
Торжок – 1445 (+1);
Кимры – 1351 (+3);
Калининский район – 1303 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 32 373 жителя Тверской области, за последние сутки – 170 человек.
За весь период в регионе проведено 566 472 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 322.
Графика: ПТО