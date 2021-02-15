162 человека заразились коронавирусом за сутки в Тверской области

В Тверской области 162 человека заразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 15 февраля, выявили 31760 случаев заражения COVID-19 (+162 за сутки).

Выздоровели 28400 человек (+214 за последние сутки).

Изолировано 2787 больных (-56).

Умерли 573 человека (+4 за сутки).

Лабораторных тестов сделано 566472 (+1322 за сутки).

Прививку сделали 32 372 граждан, (+170 за стуки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 февраля в областной столице выявлено 10037 заболевших (+69 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2228 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 1801 (+8);

Ржев – 1722 (+12);

Торжок – 1445 (+1);

Кимры – 1351 (+3);

Калининский район – 1303 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 32 373 жителя Тверской области, за последние сутки – 170 человек.

За весь период в регионе проведено 566 472 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 322.